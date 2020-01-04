Напавший на людей с ножом под Парижем оказался психически больным

Молодой человек, который напал с ножом на прохожих под Парижем, страдал от психических расстройств, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек, а также еще двое получили ранения и были госпитализированы в критическом состоянии.

Правоохранители провели обыски дома у нападавшего и нашли религиозные вещи. По предварительным данным, парень мог быть обращен в ислам и был психически больным человеком.

Известно, что полицейские ликвидировали нападавшего.

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