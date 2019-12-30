Полиция Пензы не подтвердила данные о раздававшем детям вместо конфет снюс Деде Морозе
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Полиция Пензы рассказала о результатах проведенной проверки информации о человеке, который в костюме Деда Мороза раздавал несовершеннолетним снюс вместо конфет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
Отмечается, что эти данные остались без подтверждения.
Ранее в социальных сетях, а затем и в нескольких СМИ появилась информация об инциденте, когда Дед Мороз якобы раздавал возле одной из местных гимназий пакетики бездымного табака.
«Данные сведения не подтвердились», — подчеркнули в пресс-службе.
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