Полиция Пензы не подтвердила данные о раздававшем детям вместо конфет снюс Деде Морозе

Полиция Пензы рассказала о результатах проведенной проверки информации о человеке, который в костюме Деда Мороза раздавал несовершеннолетним снюс вместо конфет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Отмечается, что эти данные остались без подтверждения.

Ранее в социальных сетях, а затем и в нескольких СМИ появилась информация об инциденте, когда Дед Мороз якобы раздавал возле одной из местных гимназий пакетики бездымного табака.

«Данные сведения не подтвердились», — подчеркнули в пресс-службе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Продажу снюса несовершеннолетним запретили в Ленинградской области

— Полиция Пензы проверит данные о раздававшем детям вместо конфет снюс Деде Морозе

— «Убойная доза»: Совфед просит остановить продажу снюса