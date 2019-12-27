Двое полицейских задержаны в Великом Новгороде за отказ искать подростка

В Великом Новгороде задержали двоих полицейских по подозрению в халатности после смерти похищенного подростка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Как отмечается, правоохранители отказались искать пропавшего мальчика, когда еще не было известно об его гибели.

30 декабря 2018 года мать ребенка обратилась в управление МВД и сообщила, что ее сына 2002 года рождения похитили, а злоумышленники требуют у нее выкуп. Тогда полицейские убедили женщину, что оснований для подачи заявлений нет.

На следующий день подростка обнаружили в одной из квартир города с признаками насильственной смерти.

Впоследствии уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть» возбудили в отношении оперативного дежурного и оперуполномоченного оперативно–сыскного отделения уголовного розыска УМВД по Великому Новгороду.

В настоящее время СК продолжает расследование уголовного дела.