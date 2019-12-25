Число пострадавших в ЧП с Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до шести

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края пострадало уже шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

В ведомстве уточнили, что двум пострадавших в данный момент проводят операции.

Также стало известно, что четыре человека, которые были на борту воздушного аппарата, находятся на осмотре у медиков.

«У всех пострадавших средняя степень тяжести, в основном - это переломы», — рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в вертолете МИ-8 во время ЧП было 29 человек. Травмы из них получили два пассажира и командир воздушного аппарата. Возможной причиной жесткого приземления вертолета считается снежный вихрь.

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