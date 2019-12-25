Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро. Об том сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Серебро был арестован 24 декабря по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Он будет заключен под стражу до 22 февраля.

По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Александра Кизлыка. По данным следствия, в ходе обысков у него изъяли коллекцию драгоценностей, золотые слитки и около 80 млн рублей наличными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Золотые слитки генерала ФТС: в чем обвиняют Кизлыка

— ФТС подтвердила проведение обысков в служебных помещениях

— В органах Федеральной таможенной службы проводят обыски, пишут СМИ