ФТС подтвердила проведение обысков в служебных помещениях

Федеральная таможенная служба страны подтвердила информацию о том, что 23 декабря в центральном аппарате были проведены обыски. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС.

В службе добавили, что обыски прошли не только в аппарате, но и во Внуковской и Домодедовской таможнях.

Отмечается, что на данный момент в отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия.

Другой информации пока нет.

Ранее СМИ писали, что СК проводит обыски в органах ФТС в рамках уголовного дела.

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