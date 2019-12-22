Четыре человека получили ранения во время стрельбы в Приморье

В городе Дальнегорске Приморского края произошла стрельба, в результате которой были ранены четверо местных жителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что у местного ресторана произошел конфликт между мужчинами, в ходе чего один из них открыл стрельбу из ружья.

В результате были ранены четыре человека. Они госпитализированы в травматологическое отделение больницы.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого.

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