Четыре человека получили ранения во время стрельбы в Приморье
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В городе Дальнегорске Приморского края произошла стрельба, в результате которой были ранены четверо местных жителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
В ведомстве уточнили, что у местного ресторана произошел конфликт между мужчинами, в ходе чего один из них открыл стрельбу из ружья.
В результате были ранены четыре человека. Они госпитализированы в травматологическое отделение больницы.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого.
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