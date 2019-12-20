Второй раненный на Лубянке умер в больнице
Второй сотрудник правоохранительных органов, раненный при стрельбе на Лубянке умер в больнице. Об этом сообщает СК России.
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — сообщили в СК.
Также сообщается, что пять человек, в том числе один гражданский.
В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.
По факту преступления СК России возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.
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