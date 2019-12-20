В квартире стрелявшего на Лубянке идут обыски
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Сотрудники правоохранительных органов осуществляют обыски в квартире мужчины, который в четверг, 19 декабря, устроил стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке, передает РЕН ТВ.
До этого появилась информация, что преступником оказался 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюров.
Как известно, стрелок уже ликвидирован.
Сообщалось, что его жертвой стал сотрудник правоохранительных органов. Кроме того, в результате действий стрелка пострадали пять человек.
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