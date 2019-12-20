В квартире стрелявшего на Лубянке идут обыски

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Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сотрудники правоохранительных органов осуществляют обыски в квартире мужчины, который в четверг, 19 декабря, устроил стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке, передает РЕН ТВ.

До этого появилась информация, что преступником оказался 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюров.

Как известно, стрелок уже ликвидирован.

Сообщалось, что его жертвой стал сотрудник правоохранительных органов. Кроме того, в результате действий стрелка пострадали пять человек.

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