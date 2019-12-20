«Известия»: ГИБДД могут предоставить право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право осматривать всех водителей на алкоголь и наркотики. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Министерство внутренних дел (МВД).

Соответствующее предложение подготовило данное ведомство.

Согласно измененным правилам, на тестирование отправят даже тех водителей, у которых не имеется внешних признаков опьянения.

По данным издания, новая проверка будет предварительной. Для нее не будут нужны протокол и понятые.

Как отмечается, водители будут вправе отказаться от данной проверки без последствий.

Как стало известно, за 11 месяцев 2019 года, в России случилось 131,8 тыс. ДТП, виновниками которых стали 12,9 тысяч (9,8%) нетрезвых водителей.