Россиянин предстанет перед судом спустя почти 30 лет после убийства юной падчерицы

В Подмосковье отчим признался в жестоком убийстве падчерицы спустя почти 30 лет

Житель Подмосковья признался в убийстве восьмилетней падчерицы, совершенном почти 30 лет назад, сообщает прокуратура Московской области.

Перед Каширским городским судом предстанет 64-летний местный житель, обвиняемый в убийстве маленькой дочери своей супруги. По данным следствия, трагедия случилась 7 марта 1997 года в квартире на улице Коммуны в Кашире.

В тот день отчим принял наркотики и, разозлившись на просьбу падчерицы покормить ее, толкнул ребенка с такой силой, что тот получил смертельную травму головы и умер на месте. Чтобы замести следы, мужчина спрятал тело в сумку, вынес из квартиры и закопал в подвале жилого дома.

Останки девочки, цепочка и детская игрушка были найдены в ходе поисков. Мать погибшей опознала их как вещи своей младшей дочери. Пенсионера взяли под стражу по обвинению в убийстве малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее мать перерезала горло 11-летнему сыну, считая, что в него вселился дьявол.
 
