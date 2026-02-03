Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Госдуме объяснили появление на Западе плана «военного ответа» России

Депутат Картаполов: план Запада по военному ответу России — это попытка давления
IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press

Появившийся в западных СМИ якобы согласованный план Украины, США и Европы нанести «военный ответ» по России в случае нарушения мирного договора — это всего лишь очередная попытка надавить на Москву. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Во-первых, никакое мирное соглашение еще не подписано, а потому не стоит говорить о будущих документах, содержание которых никому не известно. Во-вторых, подобные публикации — это традиционная попытка оказать давление на Россию, чтобы заставить нас делать то, чего мы не хотим», — пояснил депутат.

Он отметил, что подобные условия, которые якобы описала газета Financial Times, совершенно не устраивают Москву, а потому российская сторона будет против включения подобных пунктов в будущий мирный договор.

«Я также не исключаю, что все подобные новости — это попытка Киева выглядеть лучше на фоне тех поражений, которые украинская сторона уже множество раз претерпевала», — заключил Картаполов.

Соединенные Штаты, Украина и европейские страны согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем могут заключить Москва и Киев. Как сообщает газета Financial Times, Вашингтон и государства Европы договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» договор.

Ранее в Британии не исключили попыток Каллас сорвать переговоры России и Украины.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!