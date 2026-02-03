В Госдуме объяснили появление на Западе плана «военного ответа» России

Появившийся в западных СМИ якобы согласованный план Украины, США и Европы нанести «военный ответ» по России в случае нарушения мирного договора — это всего лишь очередная попытка надавить на Москву. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Во-первых, никакое мирное соглашение еще не подписано, а потому не стоит говорить о будущих документах, содержание которых никому не известно. Во-вторых, подобные публикации — это традиционная попытка оказать давление на Россию, чтобы заставить нас делать то, чего мы не хотим», — пояснил депутат.

Он отметил, что подобные условия, которые якобы описала газета Financial Times, совершенно не устраивают Москву, а потому российская сторона будет против включения подобных пунктов в будущий мирный договор.

«Я также не исключаю, что все подобные новости — это попытка Киева выглядеть лучше на фоне тех поражений, которые украинская сторона уже множество раз претерпевала», — заключил Картаполов.

Соединенные Штаты, Украина и европейские страны согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем могут заключить Москва и Киев. Как сообщает газета Financial Times, Вашингтон и государства Европы договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» договор.

Ранее в Британии не исключили попыток Каллас сорвать переговоры России и Украины.