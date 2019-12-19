Суд Стокгольма осудил мужчину за угрозы в адрес Греты Тунберг

Стокгольмский окружной суд приговорил к условному сроку и 200 часам общественных работ жителя Спаррехольма из-за угроз в адрес экоактивистки Греты Тунберг и ее матери, оперной певицы Малены Эрнман. Об этом сообщает ТАССгазета «Катринехольмс-Курирен».

Как отмечается, в анонимных письмах злоумышленник заявлял Тунберг, что спустит на нее собак или расстреляет ее из снайперской винтовки, если она не откажется от борьбы за климат.

Мужчина также угрожал убить Эрнман, если активистка публично не заявит, что авиаперелеты действуют сильно на окружающую среду.

В ходе допроса злоумышленник признался, что отправлял письма из-за слишком пристального внимания к Тунберг в СМИ, он якобы хотел просто напугать активистку.

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