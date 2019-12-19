Подросток попытался угнать самолет в США

В американском городе Фресно 17-летняя девушка попыталась угнать самолет. Далеко уехать на нем она не смогла, сообщили представители аэропорта Fox16.

Как они рассказали, подросток перелезла через забор и забралась в частный самолет рано утром. Девушка даже смогла запустить двигатель самолета и проехать несколько десятков метров, но, не справившись с управлением, она врезалась в соседнее здание и забор.

«Самолет не поднимался в воздух... но он получил значительные повреждения», — добавили источники.

Известно, что в результате случившегося никто не пострадал. Нарушительницу уже задержали. Ей грозит восемь лет тюрьмы.

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