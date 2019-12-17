В «Единой России» пояснили, когда исключат из партии подозреваемого в убийстве депутата

Председатель фракции «Единой России» в Переславле-Залесском Владимир Корнилов, подозреваемый в убийстве 60-летнего таксиста, будет окончательно исключен из партии, если суд признает его виновным в уголовном преступлении. Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко пояснил «Газете.Ru», что для таких ситуаций уже выработан единый механизм.

«Если члена фракции подозревают в уголовном преступлении, то автоматически запускается процедура по приостановке его членства в партии. После завершения следствия и решения суда приостановка либо снимается, либо фигурант дела окончательно исключается из партии. То есть если речь идет об уголовном преступлении, комиссия по этике не задействуется», – пояснил Ревенко.

Ранее стало известно, что депутата Корнилова задержали по подозрению в убийстве. По предварительным данным, он пытался замести следы преступления и сжечь машину, в которой спрятал тело убитого, однако избавиться от трупа полностью не удалось.

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