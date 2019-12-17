NBC: В США у пассажирского лайнера загорелся двигатель

Самолет авиакомпании United Airlines, который летел из Сан-Диего в Чикаго, экстренно сел из-за неполадки в двигателе, передает NBC.

Как стало известно, пассажир лайнера Томас Черный выложил в соцсетях видео, на котором запечатлен инцидент.

По его словам, воздушное судно начало трясти, как во время турбулентности. Он добавил, что после этого он посмотрел в окно, где было видно пламя, которое выходило из правого двигателя.

По поводу случившегося дал комментарий официальный представитель авиакомпании. Он отметил, что произошла механическая проблема с одним двигателем, после чего самолет благополучно совершил посадку.