NBC: В США у пассажирского лайнера загорелся двигатель
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Самолет авиакомпании United Airlines, который летел из Сан-Диего в Чикаго, экстренно сел из-за неполадки в двигателе, передает NBC.
Как стало известно, пассажир лайнера Томас Черный выложил в соцсетях видео, на котором запечатлен инцидент.
По его словам, воздушное судно начало трясти, как во время турбулентности. Он добавил, что после этого он посмотрел в окно, где было видно пламя, которое выходило из правого двигателя.
По поводу случившегося дал комментарий официальный представитель авиакомпании. Он отметил, что произошла механическая проблема с одним двигателем, после чего самолет благополучно совершил посадку.