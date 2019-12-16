Рабочие нарисовали плитку на тротуаре в Калининграде

В Калининграде не улице Чекистов рабочие нарисовали плитку, вместо укладки настоящей. Об этом сообщает «Клопс».

По данным издания, полгода назад гражданин купил торговую палатку, после чего решил снести ее, посчитав место нерентабельным.

Предприниматель должен был восстановить затронутое покрытие. Участок залили бетоном и начертили контуры плитки, чтобы место было похоже на мощеный тротуар рядом.

В администрации города заявили, что в ближайшее время специалисты дорожно-транспортного комитета оценят стоимость работ и решат, как привести в порядок участок.

Также там добавили, что не оставят забетонированный участок в нынешнем состоянии.