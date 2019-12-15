Франция попросила у России останки соратника Наполеона, узнали СМИ
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Франция обратилась к России с просьбой передать останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена. Об этом сообщает Point со ссылкой на источники.
Отмечается, что останки в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске.
«Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена», — добавил источник СМИ.
Кроме того, в мероприятии планируется участи президента России Владимира Путина, которое пройдет в парижском Доме Инвалидов.
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