Мужчина угрожает спрыгнуть с пилона Крымского моста в Москве

Неизвестный мужчина забрался на пилон Крымского моста в Москве и угрожает, что спрыгнет с него, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Мужчина в шапке-ушанке был заснят очевидцами на вершине моста.

По последним данным, на место уже приехали спасателя и пытаются снять мужчину.

Также известно, что своими действами неизвестный частично перекрыл движение автотранспорта.

На данный момент других подробностей пока нет.

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