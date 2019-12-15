Мужчина угрожает спрыгнуть с пилона Крымского моста в Москве
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Неизвестный мужчина забрался на пилон Крымского моста в Москве и угрожает, что спрыгнет с него, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Мужчина в шапке-ушанке был заснят очевидцами на вершине моста.
По последним данным, на место уже приехали спасателя и пытаются снять мужчину.
Также известно, что своими действами неизвестный частично перекрыл движение автотранспорта.
На данный момент других подробностей пока нет.
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