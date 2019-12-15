Володин призвал защищать и поддерживать честных журналистов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защищать и поддерживать журналистов, которые честно выполняют свою работу и рискуют жизнями ради предоставления людям важной информации. Такое заявление он сделал по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, передает РИА «Новости».

По словам Володина, нужно делать все, чтобы список с именами, где будут указаны трагически погибшие журналисты, не пополнялся.

«Необходимо защищать и поддерживать журналистов», — потребовал Володин.

Он подчеркнул, что считает одной из самых опасных — профессию военного журналиста.

«Они рискуют своей жизнью, чтобы люди могли знать правду о происходящем», — пояснил Володин.

Стоит отметить, что День памяти журналистов учредили в 1991 году по решению Союза журналистов.

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