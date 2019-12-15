Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Пострадавший при извержении вулкана в новой Зеландии скончался в больнице, сообщает The New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Мужчина, пострадавший в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, был доставлен в больницу в Австралии, где скончался от полученных травм. Перед смертью состояние погибшего оценивалось как критическое.

На данный момент число жертв извержения составляет 16 человек, еще два человека числятся пропавшими без вести.

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд Новой Зеландии произошло 9 декабря.

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