Возбуждено дело после гибели человека при пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели одного человека в результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 12 человек.

СК возбудил дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Прокуратура также начала проверку.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

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