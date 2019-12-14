ФБК просит Минюст исключить фонд из реестра иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направил в Главное управление Министерства юстиции по Москве заявление с просьбой исключить организацию из списка иностранных агентов, передает RT.

В фонде утверждают, что отказались от иностранного финансирования, а также вернули все полученные ранее деньги зарубежным источникам.

В свою очередь, в управлении Минюста уже назначили проверку деятельности ФБК, которая продлится до 15 января 2020 года.

9 октября Минюст внесло ФБК в список иноагентов. Там заверили, что у Министерства есть все доказательства иностранного финансирования ФБК. Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста.

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