В результате пожара в наркодиспансере в Тюмени госпитализировали 12 человек

В Тюмени после пожара в наркологическом диспансере были госпитлзированы 12 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

Уточняется, что один пострадавший направлен на амбулаторное наблюдение, 10 человек находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, пребывая в отделение токсикологии, и одна пострадавшая в тяжелом состоянии получает медицинскую помощь в ожоговом отделении.

В департаменте отметили, что больше всех пострадала медсестра, которая первая пыталась оказывать помощь.

По предварительной информации, причиной пожара стали нарушения режима одним из пациентов.

Ранее сообщалось, что пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. Сотрудникам спасательных служб удалось эвакуировать 116 человек. Один человек погиб.

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