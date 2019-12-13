В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как массажистка сломала обе ноги грудной девочке. Об этом сообщается на сайте СК.
По данным местных СМИ, ребенок родился раньше срока в апреле текущего года. Врачи назначили девочке курсы лечебного массажа, родители обратились к частной массажистке, которая до этого уже проводила процедуры с другими их детьми.
Отмечается, что после последнего сеанса у девочки появилась температура, она не спала несколько дней и постоянно плакала, а правая нога вовсе перестала двигаться.
Врачи диагностировали ребенку перелом обеих ног, одной — в трех местах.
СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».