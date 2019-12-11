В Минтруде рассказали о запрете на подарки чиновникам

В Минтруде заявили, что российские госслужащие не могут принимать подарки на законодательном уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно положению антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации, работники государственных и муниципальных учреждений не могут получать подарки из-за выполнения служебных обязанностей.

Отмечается, что под запрет не попадают подарки, полученные на протокольных мероприятиях и в командировках, однако их нужно сдавать.

Кроме того, госслужащие не могут принимать подарки от подчиненных, том числе в нерабочее время, и у подчиненных, которые являются их друзьями.

В Минтруде добавили, что нарушение запрета может повлечь ответственность вплоть до увольнения, а если подарок признают взяткой, то виновному грозит уголовное преследование.

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