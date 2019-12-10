Экс-судью приговорили к 8 годам колонии за взятку в 14 млн рублей в Екатеринбурге

Бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина приговорили к 8 годам колонии и штрафу за взятку в размере 14 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

По версии следствия, Гаврышин намеревался получить крупное вознаграждение за вынесение судебного решения по рассматриваемому им делу в 2018 году. Отмечается, что в качестве посредника выступал сын судьи, который получил 14 млн рублей после вынесения решения в пользу истца.

Сын Гаврюшина был задержан в момент передачи денег, в последствии его приговорили к 7,5 годам колонии строго режима.

По сообщению пресс-службы, бывший судья был приговорен в 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а также к штрафу в размере 14 млн рублей.

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