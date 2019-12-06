Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек. Об этом сообщает сайт Государственной службы Украины по ЧС.

До этого стало известно, что из под завалов достали третью жертву пожара.

«Всего результате пожара погибли четыре человека», — сообщило ведомство.

На данный момент пропавшими без вести числятся 11 человек.

Ранее 4 декабря в одесском колледже произошел пожар.

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