Врачи рассказали, чем заедать алкоголь в Новый год

Врачи рассказала, как правильно употреблять алкогольные напитки, и чем их заедать. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам медиков, перед употреблением алкоголя обязательно необходимо соблюдать два правила: пить на сытый желудок, второе — не смешивать спиртные напитки. Врачи также порекомендовали быть активными, так как движение способствует обменным процессам в организме, таким образом алкоголь распределяется лучше.

Продукты лучше выбирать с содержанием растительной клетчатки (зелень, зеленые салаты), это вещество помогает замедлить процесс всасывания алкогольных калорий. Кроме того, на столе должны быть продукты с источниками белка и жиров (мясо, рыба, птица). Вместе перечисленные продукты помогут лучше справиться с опьянением.

«Они должны поступать в организм вместе с алкоголем, для того чтобы снизить факторы риска по алкогольному отравлению», — рассказала врача-диетолог Маргарита Королева.

Соленья, в свою очередь, никакого влияния на всасываемость алкоголя не оказывают. Специалисты также посоветовали употреблять достаточное количество воды.

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