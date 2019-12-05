В США двух россиян обвинили в кибермошенничестве

Власти США обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство юстиции США.

Как стало известно, американская сторона утверждает, что Якубец «ответственен за худшие хакерские атаки за последнее десятилетие».

Уточняется, что он якобы был главой преступной группы, распространяющей вредоносную программу Bugat, с помощью которой совершались кражи личных и финансовых данных пользователей.

Кроме того, аналогичные обвинения предъявлены россиянину Игорю Турашеву.

Отмечается, что они в данный момент находятся в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США обвинили «российских троллей» во вмешательстве в чилийские протесты

— Разведка доложила: «русские хакеры» вышли на новый уровень