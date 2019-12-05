В Крыму 31 декабря сделали выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому, 31 декабря на полуострове будет выходным днем.

Об этом он написал «ВКонтакте».

При этом он уточнил, что суббота, 28 декабря, объявлена рабочим днем.

Аксенов отметил, что такая мера поможет крымчанам спокойно подготовиться к празднованию Нового года.

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