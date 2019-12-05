Российские СМИ хотят начать наказывать за давление на суд и критику

Российские судьи планируют начать защищаться от необоснованной критики и давления средств массовой информации при помощи нового нормативного акта. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, в настоящее время проект по информационной политике судов на следующие 10 лет обсуждается Советом судей. Планируется, что в него внесут отдельные правила для СМИ, которым запретят давить на судебную систему. Это поможет защитить судебную власть в стране от дискредитации.

Кроме того, издания и журналистов будут наказывать за «лоббирование интересов отдельных лиц» в материалах о деятельности судов, которые размещают за деньги.

До этого в концепции 2001 году говорилось, что «судебная система остается в информационной блокаде», и это не дает ей шансов отстаивать свои интересы.