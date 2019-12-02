Зеленский внес законопроект против «воров в законе»

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предусматривает уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе «вора в законе», передает ТАСС.

Документ направлен на рассмотрение с пометкой «определен президентом как неотложный».

Уголовное наказание будет введено за организацию сходок членов преступных сообществ, пребывание в статусе «вор в законе».

Также уголовная ответственность вводится за просьбу совершить преступление

Отмечается, что аналогичные меры действуют и в России. За организацию преступного сообщества и участие в нем в России грозит до 15 лет лишения свободы.