Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА «Новости».

По словам синоптика, температура выше нормы прогнозируется почти на половине территории России: в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, на западе Центральной России, а также на части Сибири.

Вильфанд пояснил, что температура будет меняться скачкообразно от оттепели к сильным морозам и обратно.

Также синоптик отметил, что осадки во многих регионах будут распределятся неравномерно.

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