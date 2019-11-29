Нидерландская полиция сообщила о трех раненых в центре Гааги

Нидерландская полиция заявила о трех раненых на улице в городе Гаага, передает Reuters.

Район на главной торговой улице недалеко от исторического центра города был оцеплен, на месте происшествия прибыли десятки полицейских машин и карет скорой помощи.

В полиции сообщили, что разыскивают мужчину 40-45 лет, который был одет в черную куртку, серый тренировочный костюм и платок. Кроме того, там добавили, что разыскиваемый североафриканского происхождения.

Ранее стало известно, что несколько человек были ранены ножом неизвестным в нидерландском городе Гаага.

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