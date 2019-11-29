Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

Cкотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом. Об этом сообщается на странице в Twitter столичной полиции.

«Я сейчас могу подтвердить, что инцидент был квалифицирован как теракт», — сказал глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Нил Басу.

Отмечается, что на теле подозреваемого был закреплен муляж взрывного устройства. Мужчину ликвидировали на месте.

До этого стало известно, что полиция перекрыла Лондонский мост из-за инцидента, детали которого не раскрываются. Несколько людей были ранены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Данных о пострадавших россиянах у Лондонского моста пока нет

— Нападение с ножом произошло в здании около Лондонского моста

— Лондонский мост оцеплен из-за стрельбы