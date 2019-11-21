В Ставропольском крае наказали медработников, причастных к заражению пациентов ВИЧ
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что к ответственности привлечены все медицинские работники больницы Буденновска, которые имеют отношение к заражению пяти пациентов ВИЧ, в том числе детей. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ответили от главврача до тех дежурных смены, которые были в тот момент на территории этой больницы», — заявил чиновник.
По его словам, кто-то подвергся наказанию, кто-то был уволен.
Ранее СМИ сообщали, что в 2018 году в больнице Буденновска пятеро пациентов заразились ВИЧ, среди них трое детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении старшей медсестры клиники по статье «халатность».
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