В компании Group-IB рассказали об участии гендиректора в конфликте с таксистами

В компании Group-IB рассказали «Газете.Ru» об участии гендиректора Ильи Сачкова в конфликте с таксистами.

Инцидент произошел 20 ноября из-за постоянно создаваемой таксистами пробки возле отеля Four Seasons.

«Сачков попросил нескольких водителей такси уехать. Из одной из машин вышел водитель и начал угрожать. К водителю подошли еще несколько водителей, около пяти человек. Угрозы дошли до физических действий: в этот момент Сачков использовал газовый баллончик из соображений самозащиты», — сообщили в пресс-службе Group-IB.

Уточняется, что Сачков сам приехал в полицию и написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.

До этого СМИ сообщили, что член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков якобы обстрелял двух таксистов в центре Москвы.