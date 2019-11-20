Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Источник заявил, что в настоящий момент материалы дела готовят к передаче.

В пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу отказались комментировать данные сведения. Адвокат обвиняемого Александр Почуев сообщил, что не обладает информацией по этому поводу.

Ранее стало известно, что историк Олег Соколов арестован по обвинению в убийстве своей сожительницы аспирантки Анастасии Ещенко.

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