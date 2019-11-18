Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки

В Москве полиция начала поиски редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что после поступления в полицию заявления о пропаже журналистки была инициирована проверка.

«Полиция начала поиски девушки», — заявил источник.

Ранее стало известно, что редактор информационного агентства «Интерфакс» вышла из дома утром 17 ноября. С тех пор девушка не появлялась на работе и не выходила на связь.

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