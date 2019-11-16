Генконсульство РФ в США назвало имя пострадавшего россиянина

Российское генконсульство в США обнародовало данные о том, кто был ранен американским пограничником на границе с Мексикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным дипмиссии, пострадал из-за стрельбы Евгений Глущенко из России. Мужчина 1982 года рождения.

Также в консульстве отметили, что россиянин был ранен прошлой ночью при попытке пересечь американскую границу с Мексикой.

Известно, что в настоящее время пострадавший находится в больнице. Американская сторона хочет допросить его.

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