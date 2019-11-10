Заведено уголовное дело по факту отравления более 40 детей на Кубани

После госпитализации в городе Кропоткине 41 школьника с отравлением было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По заявлению пресс-службы ведомства, в настоящее время в рамках уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» проводятся следственные действия, направленные на установление причин произошедшего.

Также сообщается, что состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное.

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