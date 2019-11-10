Украинского журналиста назвали «агентом ФСБ» за слова о Донбассе

В прямом эфире телевизионного ток-шоу «Говорит великий Львов» украинского журналиста Руслана Коцабу назвали «агентом ФСБ». Видео выпуска появилось в YouTube.

Отмечается, что поводом для этого стали слова представителя СМИ о том, что украинский лидер Владимир Зеленский должен более жестко разобраться с противниками разведения сил и средств в Донбассе, а также скорее добиться проведения встречи «нормандской четверки».

В ответ координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко схватил Коцабу за ухо и назвал «агентом ФСБ», «лжецом» и «манипулятором».

Ведущий шоу поддержал действия Елейко.