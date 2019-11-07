Синоптики пообещали россиянам самую теплую зиму в истории

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о скором похолодании в Москве. Как сообщил он «Газете.Ru», значительного понижения температур не стоит ждать в ближайшие две недели.

«Тепло не собирается уходить ни на этой, ни на следующей неделе. Сегодня похолодало, да, но потом процессы снова пойдут на потепление. Конечно, без рекордных значений, но для ноября это очень тепло», — сообщил Тишковец.

По словам синоптика, температурная аномалия в столице сохранится как минимум до 15-20 ноября. В связи с этим задержится приход климатической зимы.

«Зима климатическая должна была наступить 10 ноября, но это не будет и близко даже. Сдвиг идет как минимум на две-три недели, а дальше черт его знает, как будет. Я думаю, что эта зима будет аномально теплой. Самой теплой в истории», — уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что Центральную Россию ждет резкое похолодание.