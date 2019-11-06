В Туле возле школы задержан мужчина с винтовкой

В Туле росгвардейцы задержали жителя Воронежа, направлявшегося в одну из школ города с пневматической винтовкой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Тульской области.

Информация о подозрительном вооруженном мужчине поступила в дежурную часть вневедомственной охраны от охранника школы. Группа задержания была незамедлительно отправлена на место, где произвела задержание 21-летнего жителя Воронежа.

По факту произошедшего инициирована проверка.

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