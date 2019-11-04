Убитых в Москве начальника центра «Э» Ингушетии и его брата похоронили в Назрани

Убитых в Москве киллером главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда похоронили на родовом кладбище в Назрани в понедельник, 4 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, тела погибших доставили в Ингушетию накануне.

На похоронах присутствовали министр внутренних дел республики Михаил Коробкин, глава Главного управления МВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, родственники и коллеги Эльджаркиевых.

Территория кладбища была оцеплена сотрудниками полиции в целях безопасности, также были выставлена кордоны через каждые 150-200 метров.

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