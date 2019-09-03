СК завел дело после гибели пятилетней россиянки в Турции

Глава российского СК Александр Бастрыкин распорядился, чтобы следователи по Ленинградской области расследовали убийство россиянки, погибшей в отеле «Санхилл» в турецком городе Бодрум. Об этом говорится на сайте СКР.

По словам Бастрыкина, по данному факту уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным сведениям, рука 12-летней девочки из Ленинградской области, купавшейся в бассейне турецкого курорта, застряла в трубе системы фильтрации 18 августа. После этого ее госпитализировали. За ее жизнь также боролись врачи из Санкт-Петербурга, однако, она скончалась спустя десять дней.

По версии следствия, данная трагедия стала результатом оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину.