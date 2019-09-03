В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.

Отмечается, что лайнер, вылетавший в Пекин, задел крылом другое воздушное судно.

Согласно имеющейся информации, пассажиры первого лайнера не пострадали. Данных о том, что стало причиной произошедшего, нет.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета А321, который совершил экстренную посадку в Жуковском, отстранен от полетов.