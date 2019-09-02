Мост просуществовал два дня и обрушился на Урале

В Серовском районе Свердловской области, недалеко от села Филькино, обрушился пешеходный понтонный мост, который был открыт 31 августа, сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что на месте случившегося уже работает МП «Серовавтодор». За день до происшествия госпожа Пристав писала о скапливающемся мусоре.

Отмечается, что его построили на смену мосту, сломавшемуся из-за ветхости в 2017 году. Предыдущий мост шел через реку Каква, тогда жители Филькино остались без транспортного сообщения с другими территориями.

Ранее появилось видео обрушившегося моста в Харькове.