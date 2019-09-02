Сотни студентов и школьников бойкотировали занятия в Гонконге

В Гонконге из-за продолжающихся протестов сотни учащихся школ, колледжей и местных вузов бойкотировали занятия. Об этом сообщает ТАССместное телевидение.

Как отмечается, ряд старшеклассников вместо учебных заведений направились в центр города на антиправительственный митинг. Другие собрались в кампусе Китайского университета Гонконга.

Те, кто все-таки пришли на занятия, решили выразить свою солидарность протестам с помощью черных марлевых повязок.

Участники акций выдвинули пять требований правительству. Они просят бесповоротно отозвать законопроект об экстрадиции, созвать независимую комиссию для расследования действий полиции, освободить всех задержанных участников митинга, не приравнивать акцию к массовым беспорядкам, а также провести избирательную реформу для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

Ранее сообщалось, что гонконгские протестующие блокируют подъезды к аэропорту.